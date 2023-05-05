Başkan Üçok TOGG'un direksiyonuna geçti: 'TOGG bir yapıldı, pir yapıldı'

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Togg bir yapıldı, pir yapıldı. Avrupa'daki emsallerine çok daha kaliteli ve estetik bir araç olmuş" dedi.

AK Parti Amasya milletvekili adayı Haluk İpek ile birlikte ilçe merkezinde TOGG ile tur atan Başkan Üçok, yerli otomobil aracı çok beğendiğini söyledi.

Fatih Üçok, vatandaşların büyük ilgisini çeken Türkiye'nin gurur projelerinden TOGG'u halkın kullanımına sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu belirtti. - AMASYA