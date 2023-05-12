Başkan Topaloğlu: 'Göynük, Tekirova ve Beldibi mahallelerine de kapalı pazar yeri kazandıracağız'

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, pazar ziyaretlerini Göynük Mahallesi'nde her Cuma kurulan sebze ve meyve pazarındaki esnafı ziyaret ederek sürdürdü.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, pazar ziyaretlerini Göynük Mahallesi'nde her Cuma kurulan sebze ve meyve pazarındaki esnafı ziyaret ederek sürdürdü.

Pazar yerinde tezgah açan esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Topaloğlu, hem esnafla hem de alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Esnafa hayırlı ve bol kazançlar dileyen Başkan Topaloğlu, "Her mahalleye bir pazar yeri" projesi çerçevesinde Kuzdere, Arslanbucak ve Çamyuva mahallelerinin ardından Göynük, Tekirova ve Beldibi mahallelerine de kapalı pazar yeri kazandıracaklarını söyledi. - ANTALYA