Başkan Togar ilçe halkıyla bayramlaştı

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehir meydanında ilçe halkıyla bayramlaştı.

Düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Tekkeköy Kaymakamı Dr. Polat Kara, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Karmil ve Özkan Karakaya, mahalle muhtarları, belediye meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Togar, Milletvekilleri Yılmaz ve Köktaş ile birlikte katılımcılarla tek tek bayramlaştı.

Vatandaşların bayramını kutlayan Togar, "Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bu mübarek Ramazan Bayramı'nda, geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma programımız ile yediden yetmişe tüm ilçe halkımızla kucaklaşarak bayramlaştık. Rabbim birlik beraberlik içerisinde nice bayramlara kavuşmamızı nasip etsin" dedi. - SAMSUN