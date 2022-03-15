Başkan Temel yatırımlar için Ankara'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Temel yatırımlar için Ankara'da

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Başkan Temel yatırımlar için Ankara'da

Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, beldede yapılacak yatırımlar için Ankara'da bir takım temaslarda bulundu.

ANKARA (İHA) - Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, beldede yapılacak yatırımlar için Ankara'da bir takım temaslarda bulundu.

Temel, beldede planlanan Gençlik Spor Merkezi için öncelikle Spor Toto Teşkilat Başkanlığına görüşmelerde bulundu. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına giden Başkan Temel'e Personel Müdürü Celal Tümer ve Fen İşleri Amiri Hatice Akyüz de eşlik etti. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Temel, gençlik, Esenköy, Ankara, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title