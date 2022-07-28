AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, esnaf ve ilçe teşkilatlarıyla buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Buca ve Gaziemir'de esnafla bir araya geldi, ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Gönül Seferberliği" programı kapsamında Buca ve Gaziemir'de esnafla buluşan Sürekli, 6. Sanayi Sitesi'nde oto tamircilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Sürekli, daha sonra Buca ve Gaziemir'de parti teşkilatı mensuplarıyla toplantı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, esnafın yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldır durmadan Türkiye için çalıştığını vurgulayan Sürekli, Türkiye'nin teknolojiden savunmaya, altyapıdan sağlığa kadar birçok alanda çağ atladığını, yatırım ve hazırlıkları dikkatle yaptıklarını kaydetti.

Vatandaşı ve esnafı enflasyon karşısında ezdirmemek için önlemler aldıklarını aktaran Sürekli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımıza layık teşkilatlar olmaya çalışıyoruz. Tecrübeli bir siyasetçi olarak ifade etmek isterim ki milletimizin teveccühünden oldukça memnunuz. İnsanların el sıkmasından olumluyu da olumsuzu da anlarız. Çok şükür milletimizin gönlünde AK Parti var. Saha ve teşkilat çalışmalarımıza, geçmiş dönem buluşmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Güçlü kadrolarımıza, azimli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."