Başkan Sekmen "1 Ekimden itibaren ulaşım fiyatını öğrencilerimiz için 2 buçuk liraya indirdik" Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen çeşitli konularda değerlendirme yapmak için gazetecilerle basın toplantısı düzenledi.

Başkan Sekmen "1 Ekimden itibaren ulaşım fiyatını öğrencilerimiz için 2 buçuk liraya indirdik"

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen çeşitli konularda değerlendirme yapmak için gazetecilerle basın toplantısı düzenledi. Sekmen, öğrencilere ve vatandaşlara ulaşımda indirimin 1 Ekim'den itibaren başlayacağını söyledi.

Düzenlenen toplantıya çok sayıda gazeteci katılım sağlarken Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sekmen, otobüs kartları ile ilgilenen firmaya dava açtıklarını belirtirken ulaşımda ise öğrencilere ve vatandaşlara indirim yaptıklarını kaydetti.

Ulaşımda öğrencilere ve vatandaşlara indirim yapıldığını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Ulaşımda öğrenci fiyatlarımız şuanda 4 lira yarın 1 Ekimden itibaren ulaşım fiyatını öğrencilerimiz için 2,5 liraya indirdik. Tam bilet 6 liraydı onu da 5 liraya indirdik. Malumunuz bedava taşınan vatandaşlarımız var. 65 yaş ve üstü ayriyeten engelli vatandaşlarımız da bedava otobüslere biniyordu. Bu vatandaşlarımız artık bedava binmeyecek onlara fiyatlarımızda 4 lira oldu" dedi.

Otobüs kartlarıyla ilgili yeni çalışmaları olduğunu da kaydeden Sekmen, "Şuanda bizde otobüs kartlarıyla ilgilenen firmadan şikayetçiyiz ilgili firma ile mahkemelik olduk. Davamızı açtık ve devam ediyor. Bu yılın sonunda onlarla sözleşmelerimiz bitiyor. İhaleye çıktık ve belediyemizden bir şirket bu işi üstlenecek. ve bu kartların sistemlerini de yenileyeceğiz. Büfelerden de satışları yapılabilecek. Aynı kart ile de birçok işi yapabilir hale geleceğiz" açıklamalarında bulundu.