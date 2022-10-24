Başkan Sayan sosyal medyada yiyecek anketi yaptı Politika Haberleri Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu "kete mi, hamburger mi?" anketin sonucu belli oldu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu "kete mi, hamburger mi?" anketin sonucu belli oldu. Tercihiniz hangisi olur diyerek sosyal medya hesabından takipçilerine soran Başkan Sayan binlerce kişinin katıldığı anketin sonucunu paylaştı. Ankette yüzde 65 oy olarak "Kete" önde bitirdi. "Hamburger" ise yüzde 35 oy aldı. - AĞRI Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Savcı Sayan Ağrı Politika Haberler

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