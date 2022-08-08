Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, HDP ve CHP'nin Kürtlere yeni tuzaklar kurduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmesini belirten Başkan Sayan, "HDP ve CHP Kürtlere yeni tuzaklar kuruyor. Kürtlere yeni acılar yaşatmak istiyorlar. Bölgede bir sorun varsa bu sorun taşeron PKK/HDP, CHP ve sahipleriyle çözülmez. Bölgedeki kanaat önderleri, inançlı, ülkesine sahip çıkan yerli ve milli Kürtlerle çözülür" ifadelerini kullandı.

MHP'nin içinde olmadığı hiçbir çözüm sağlıklı çözüm olamaz diyen Başkan Sayan, "Ayrıca şunu da unutmayalım ki MHP'nin içinde olmadığı hiçbir çözüm sağlıklı çözüm olamaz Bayrağın tekliği, Vatan ve milletin birliği toprağın bütünlüğü konusunda şüphesi olmayan herkesle varsa bir sorun konuşulabilir ve çözülür" dedi. - AĞRI