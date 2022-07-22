Son dakika haberleri! Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı 'Cuma Buluşmaları' kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Cuma Buluşmaları" kapsamında Ferhuniye Mahallesi Hacı Kemal Onsun Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, cuma namazı sonrasında Pekyatırmacı'ya, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Selçuklu Belediyesi Meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları'na ilçeye daha iyi hizmet edebilmek adına önem verdiklerini vurguladı.

Pekyatırmacı, belediye olarak ilçede yaşayan her bireyin görüşlerine ihtiyaçları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hizmet kalitemizi artırmak hemşehrilerimize daha verimli hizmet edebilmek adına her cuma camilerimizde bir araya geliyoruz. Buralarda aldığımız görüşler bizim hizmetlerimize şekil veriyor. İnşallah önümüzdeki süreçlerde hemşehrilerimizle yine bir araya gelerek istişarelerimiz devam edecek. Bizimle görüşlerini paylaşarak hizmetlerimize yön veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum."