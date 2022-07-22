Son dakika haberleri! Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı "Cuma Buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı "Cuma Buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi

AA - Havva Dereağzı - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı 'Cuma Buluşmaları' kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi

Son dakika haberi: Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Cuma Buluşmaları" kapsamında Ferhuniye Mahallesi Hacı Kemal Onsun Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Cuma Buluşmaları" kapsamında Ferhuniye Mahallesi Hacı Kemal Onsun Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, cuma namazı sonrasında Pekyatırmacı'ya, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Selçuklu Belediyesi Meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları'na ilçeye daha iyi hizmet edebilmek adına önem verdiklerini vurguladı.

Pekyatırmacı, belediye olarak ilçede yaşayan her bireyin görüşlerine ihtiyaçları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hizmet kalitemizi artırmak hemşehrilerimize daha verimli hizmet edebilmek adına her cuma camilerimizde bir araya geliyoruz. Buralarda aldığımız görüşler bizim hizmetlerimize şekil veriyor. İnşallah önümüzdeki süreçlerde hemşehrilerimizle yine bir araya gelerek istişarelerimiz devam edecek. Bizimle görüşlerini paylaşarak hizmetlerimize yön veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

AA / Havva Dereağzı - Politika

Ahmet Pekyatırmacı Hacı Kemal Selçuklu Politika Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title