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Başkan Özbek, polis noktasında iftarını açtı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Özbek, polis noktasında iftarını açtı

Ak Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve beraberindekiler, polis noktasında görevli emniyet mensupları ile iftarını açtı.

HAKKARİ (İHA) - Ak Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve beraberindekiler, polis noktasında görevli emniyet mensupları ile iftarını açtı.

Başkan Özbek, Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Teşkilat Koordinatörü Av. Mecit Tarhan, Başkan Yardımcısı İlçe Başkanı Cumhur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, Hakkari-Van karayolu yolu üzerinde bulunan polis noktasını ziyaret ederek buradaki görevli emniyet mensupları ile beraber iftarını açtı.

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Başkan Özbek, polis noktasında iftarını açtı

Başkan Özbek, polis noktasında iftarını açtı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Abdulmuttalip Özbek, Hakkari, Polis, Özbek, Politika, Haberler

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