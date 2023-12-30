Başkan Osman Zolan, Denizli'nin 2023 hizmetlerini vurguladı

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Osman Zolan, kentin 2023 yılında da hak ettiği hizmetleri en üst seviyede aldığını vurgulayarak, "İnşallah yeni yılda da el ele, gönül gönüle çalışarak şehrimizi daha ileri ve güzele götürmek için hep birlikte koşacağız. İlk günkü heyecan ve azimle Denizli'mizi ilklerle tanıştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, 2023 yılını acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken, büyük umutlarla yeni bir yıla daha girdiklerini belirtti. Her yeni yılın yeni bir başlangıç olduğunu kaydeden Başkan Osman Zolan, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana vatandaşlarımızın huzuru, konforu ve mutluluğu için gayret ettik. 2023 yılında da hep taş üstüne taş koyduk. Şehrimizin sorunları karşısında hiç bir zaman geri adım atmadık, köklü çözümler ortaya koyarak gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir Denizli bırakmak için çalıştık. Allah'ımın bir lütfu olan güzel şehrimizin nereden nereye geldiğine hep beraber şahit olduk. Bugün Denizli'miz ülkemizde parmakla gösterilen, dünya şehirleriyle yarışan bir konuma geldi" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir ile birlikte çok büyük hizmetler yaptıklarını anlatan Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: "Denizli'miz 2023 yılında da hak ettiği hizmetleri en üst seviyede aldı, ancak daha yapacak çok işimiz var. İnşallah yeni yılda da el ele, gönül gönüle çalışarak şehrimizi daha ileri ve güzele götürmek için hep birlikte koşacağız. İlk günkü heyecan ve azimle Denizli'mizi ilklerle tanıştırmaya devam edeceğiz. Çünkü bir ve beraber olduğumuz zaman aşılmayacak engel, varılamayacak hedef yoktur. 2024, barışın, huzurun, kardeşliğin hüküm sürdüğü ve tüm dünyada sevginin hakim olduğu bir yıl olur inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın hayırlara vesile olmasını diler, şehrimize, insanlarımıza, ülkemize güzellikler getirmesini temenni ederim. Yeni yılımız kutlu olsun." - DENİZLİ