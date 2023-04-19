Başkan Önsay: 'CHP'li Kasap her zamanki gibi yine şov peşinde'

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek "CHP'li Kasap her zamanki gibi yine şov peşinde" dedi.

Başkan Önsay, AK Parti Kütahya milletvekili adayları Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Esra Özbek Balcı ve Mustafa Altuğ Atalay ile birlikte basın açıklaması yaptı. Milletvekili Kasap'ı sert bir dille eleştiren Önsay, "Memleketimizin lüzumsuz vekili yine hiç olmadık bir şeyden kendine bir mevzu çıkarak gelip buralarda şov yapma peşine düştü" dedi. Önsay, "Kasap bir kere şunu iyi bilmesi lazım. AK Parti İl Teşkilatı ve AK Parti kanunsuz hiç bir işin içinde olmaz. Eğer biz buraya bir stantla açacaksak, bir iftar çadırı kuracaksak, bunun izninin asıl alınacağını, nasıl yapılacağını biliriz. ve iznimizi almadan da hiçbir iş zaten yapmayız. Bu bizim devlet terbiyemizle uyumaz. Normal bir insan terbiyesine uymazsak. O zannediyor ki kendisinin işte tarihte olduğu gibi kendi iktidarlarında olduğu gibi işte il başkanının vali olduğu, kafasına göre herkesin iş yapabildiği bir devlette yaşadığını hala zannediyor. Böyle bir devlet yok. Türkiye bir hukuk devletidir. Yirmi beş gün boyunca burada her gün bin kişiye iftar verdiğimiz çadırda yine aynı tarihte hem belediyeden hem valilikten hem emniyetten izinleri alınmış ve ona göre uygulamaya geçilmiş o tamamlanmış. Bu da devam eden bir çalışmadır. Bu kendi kendine gecenin bir vakti buralarda, iş bulamıyor zannediyorum. Bence yapması gereken halkın yanına gitmesi lazım. İnsanların CHP'nin varsa -bir projesi olmadığını biliyoruz ama- onların anlatması lazım. Oy istemesi lazım. Buralarda gecenin bir saatinde vazonun buralarında bu işler video çekmekle olmuyor. Olmadığını görecek zaten. İnşallah bir daha bizi bu gündemlerle meşgul etmez. Tabii CHP açısından mesele hep böyle oldu. Bunun işi yalan, algı iftira" diye konuştu. - KÜTAHYA