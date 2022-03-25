Başkan Kuş sahada esnaf ve vatandaşları dinliyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnaf ve vatandaşları sahada dinleyip taleplerine yerinde çözümler üretmeye devam ediyor

Göreve geldiği ilk günden itibaren sahadan bir an olsun kopmayan ve ilçenin sokaklarını adım adım dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, son olarak Batıkent Mahallesinde temaslarda bulundu. İlk olarak Batıkent Mahalle muhtarlığını ziyaret eden Başkan Kuş, burada Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Arpacı ile görüştükten sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Kuş, yaşlıların duasını alırken gençlerin de taleplerine duyarsız kalmadı. Gençlerin gezi talebi için görevlilere talimat veren Başkan Kuş, daha sonra esnafı tek tek dolaşıp taleplerini dinledi.

İlçeyi esnaf ve vatandaşlarla birlikte yönetmeye devam ettiklerini belirten Başkan Kuş," Esnafımız ve vatandaşlarımızla her zaman olduğu gibi bundan sonra da hep iç içe olacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA