Başkan Kılıç'tan öğrencilere: 'Hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmak için çok çalışın'

Öğrencilerle bir araya gelen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Hayallerinize, hedeflerinize ulaşmak için çok çalışın.

Öğrencilerle bir araya gelen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Hayallerinize, hedeflerinize ulaşmak için çok çalışın. Bizler, her zaman size destek vermeye hazırız" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında da okul ziyareti yaparak, öğrenci ve öğretmenlerin heyecanına ortak oluyor. Bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle eğitime ciddi katkı sağlayan Başkan Hamit Kılıç, her fırsatta öğrenci ve öğretmenleri yanında olmayı sürdürüyor.

Başkan Kılıç gerçekleştirdiği Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu ziyaretinde Okul Müdürü Erol Bozdemir ve öğretmenlerle bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Sınıfları tek tek gezerek öğrenciler ile sohbet eden Başkan Kılıç, hayata dair tecrübelerini paylaşırken nasihatlerde de bulundu.

Başarıya ulaşmak için planlı çalışmanın öneminden söz eden Başkan Kılıç, "Türkiye olarak en büyük zenginliğimiz gençlerimiz. Gençlerimizin başarısıyla ülkemizin geleceğini parlak görüyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Samsun'umuzda Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te gurur vesilesi olan çalışmaları da gençlerimiz önce hayal etti sonrasında ise çok çalışarak hayata geçirdi. Tüm ülkemizin göğsünü kabarttı. Sizlerde hayallerinize, hedeflerinize ulaşmak için çok çalışın. Kendiniz için çalışırken, aynı zamanda bu vatan ve millet için de çalıştığınızı aklınızdan çıkarmayın. Teknolojiyi iyi takip edin ve yerinde kullanın. Teknolojik cihazların sizi teslim almasına izin vermeyin. Çok okuyup, araştırma yapın. Hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin. Bizler, her zaman size destek vermeye hazırız. Allah hepinize zihin açıklığı versin" diye konuştu.

Başkan Hamit Kılıç, Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu ziyaretinde ana sınıfında eğitim gören öğrencilere boyama kalemleri, diğer öğrencilere ise "Mehmet Akif'in İdeal Nesli Asım" adlı kitabı hediye etti. - SAMSUN