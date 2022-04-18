Başkan Kazgan: 'Akçadağspor'a desteklerimiz sürecek '

AKÇADAĞ, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Akçadağ ilçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, katıldığı programda Akçadağspor'a desteklerinin süreceğini söyledi.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Akçadağspor Kulübü tarafında Levent Vadisi seyir terasında verilen iftar programına katıldı. Akçadağ Kaymakamı ile siyasi parti temsilcileri, STK başkanları iş adamlarının katıldığı programda bir konuşmaya yapan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, BAL Lig'ine yükselen Akçadağspor'a desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Akçadağspor'un ilçenin ortak paydası olduğunu kaydeden Başkan Kazgan, "BAL Ligi'ne yükselmek gibi önemli bir başarıya imza atan Akçadağspor'umuz bizlere çok büyük sevinç yaşatmıştır. Başta kulüp başkanımız olmak üzere teknik heyetimizi, futbolcularımızı tebrik ediyor ve dün olduğu gibi yarında Akçadağspor'a desteklerimizin süreceğini belirtmek istiyorum" diye konuştu - MALATYA