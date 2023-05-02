Başkan Kavaklıgil'den seçim açıklaması: 'Belediye başkanlığımı kaybedeceğimi bilsem dahi bu davadan dönmem'

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın ilçede rekor bir oy alması için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirterek, "Belediye başkanlığımı kaybedeceğimi bilsem dahi bu davadan dönmem" dedi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın ilçede rekor bir oy alması için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirterek, "Belediye başkanlığımı kaybedeceğimi bilsem dahi bu davadan dönmem" dedi.

Kastamonu'nun Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu milletvekili adaylarının köy muhtarları ile gerçekleştirdiği toplantıda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adaylarının seçilmesi için elinden gelen tüm mücadeleyi vereceğini belirten Başkan Kavaklıgil, "14 Mayıs Seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi için gece gündüz çalışacağım ve bu uğurda belediye başkanlığımın kaybedilmesine bile mal olsa bir adım geri atmayacağım" dedi.

14 Mayıs seçimlerinin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğuna inandığını belirten Kavaklıgil, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Azerbaycan'da, Karabağ'ı alıyorsunuz. Akdeniz'de, Karadeniz'de doğalgaz arıyorsunuz İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Kızılelmalarınızı üretmişsiniz. Savaş gemilerini denize indiriyorsunuz. Terörü bitirme noktasına gelmişsiniz ve en önemlisi milli ve yerli bir devlet yapılanması için 14 Mayıs 2023 seçimleri çok ehemmiyet arz ediyor. Burada siz değerli muhtarlarımıza da çok büyük işler düşüyor. Elimizi vicdanımıza koyacağız. Şapkamızı önümüze atacağız. Bu gerçeklerin soğanı ve patatese değişilmemesini hep birlikte ispat edeceğiz. Belediye Başkanlığımı kaybedeceğimi bilsem dahi bu davadan dönmem" diye konuştu.

"14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın kazanması için gece gündüz mücadele edeceğiz" ifadelerine yer veren Kavaklıgil, "Bunu belediye başkanı olarak değil, bu memleketin geleceğine yön verecek bir genç olarak söylüyorum. Torunlarınızın, evlatlarınızın geleceğine sahip çıkmak zorundasınız. Sayın Cumhurbaşkanımıza Tosya'dan bugüne kadar görülmemiş bir desteği hep birlikte vereceğiz, Allah'ın izniyle bundan hiçbir şüphe yok" şeklinde konuştu. - KASTAMONU