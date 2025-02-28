Başkan Gürkan: "28 Şubat dönemine özlem duyanlar var"

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bundan 28 yıl önce millet iradesine silah çekildiğini ve seçilmiş hükümetin süreç içinde silahların gölgesi altında görevden el çektirildiğini söyledi.

28 Şubat Darbesi'nin 28'inci yıl dönümünde yaptığı basın açıklamasında darbe zihniyetini bir kez daha kınayan AK Parti İl Başkanı Gürkan, "Burada şunun altını kalın çizgilerle bir kez daha çiziyorum. 28 Şubat başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız fakatsız, düpedüz bir darbedir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekün bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır" dedi.

"Bozguna uğratıldı"

AK Parti'nin 2002 yılında iktidara gelmesi ile adeta ülkenin geleceğinin değiştiğini dile getiren Gürkan, "Aziz milletimize 1000 yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar. 2002 yılında iktidara gelen partimiz, geçen yıllar içinde bu ülkede sadece altyapı hamlesi yapmakla kalmamış; medyadan bürokrasiye sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğratmıştır. Bunların artıklarıyla da her şartta mücadele devam etmektedir. Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millet hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz direnişi bunun en büyük nişanesidir. Yine son zamanlarda bazı çevrelerin vesayet günlerini çağrıştıran açıklamaları da bizlere 28 Şubat dönemine özlem duyanların olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır" diye konuştu.

"Durmadan çalışmaya devam edeceğiz"

28 Şubat gibi süreçlerin yeniden yaşanmaması için demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacaklarını kaydeden Gürkan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini demokrasi dışı hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir. Bu ülke için taş üstüne taş koymayı bırakın bilakis milletin sırtından kazandıklarıyla millete istikamet çizmeye çalışanları da yine en iyi milletin kendisi görüyor. Bizler AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz." - BURSA