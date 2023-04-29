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Başkan Fatih Çalışkan: 'Tarım ve Orman Bakanımıza ilçemizin taleplerini ilettik'

Başkan Fatih Çalışkan: "Tarım ve Orman Bakanımıza ilçemizin taleplerini ilettik"

Politika Haberleri

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kütahya'yı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye Hisarcık ile ilgili taleplerini ileterek destek istediklerini belirtti.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kütahya'yı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye Hisarcık ile ilgili taleplerini ileterek destek istediklerini belirtti.

Güçlü Türkiye yolunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmadan çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci Kütahya'mızı ziyaret ettiler. Bakanımıza ilçemiz ile ilgili taleplerimizi ileterek desteklerini istedik. İlgi ve alakalarından dolayı Bakanımıza ilçem ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Bekir Pakdemirli Fatih Çalışkan Hisarcık Kütahya Politika Haberler

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