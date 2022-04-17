Başkan Ceyhun'un, "Sakal-ı Şerif" ziyareti - Haberler

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Başkan Ceyhun'un, "Sakal-ı Şerif" ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Ceyhun'un, 'Sakal-ı Şerif' ziyareti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Çavdarhisar ilçesi Merkez Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.

ÇAVDARHİSAR, KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Çavdarhisar ilçesi Merkez Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Çavdarhisar Merkez Camii'nde ziyarete açılan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini cami cemaati ile birlikte salavatlar eşliğinde ziyaret ettiklerini, Sakal-ı Şerif'i görmenin bambaşka bir duygu olduğunu söyledi. - KÜTAHYA

Başkan Ceyhun'un, Sakal-ı Şerif ziyareti

Başkan Ceyhun'un, Sakal-ı Şerif ziyareti

Başkan Ceyhun'un, Sakal-ı Şerif ziyareti

İhlas Haber Ajansı / Politika

Sakal I Şerif, Çavdarhisar, AK Parti, Kütahya, Politika, Haberler

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