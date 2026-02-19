Ekrem Çadır'dan Ramazan Mesajı: Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Ak Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederek birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Ak Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada bu ayın manevi önemine dikkat çekti. Ramazan ayının yalnızca uhrevi hayata yönelik bir ibadet dönemi olmadığını belirten Çadır, Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve arınma iklimi olduğunu ifade etti. Başkan Çadır, "İlahi rahmetle beraber bereketin de sağanak gibi yağdığı mübarek Ramazan ayının, Alem-i İslam için daha nice hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının faziletlerine değinen Çadır, oruç ibadetinin manevi anlamına vurgu yaparak, Ramazan'ın müminler için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Ramazan ayı boyunca AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek programlara da değinen Çadır, 6 Şubat depremlerinin ardından kalıcı konutlarına yerleşen vatandaşlarla "Yeni Evim, İlk İftarım" programı kapsamında iftar sofralarında bir araya geleceklerini belirtti.

Ayrıca "Gönül Sofraları" programı çerçevesinde şehit yakınları, gaziler, engelliler, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla iftar buluşmaları düzenleneceğini aktaran Çadır, teşkilat mensuplarıyla birlikte Ramazan ayı boyunca sahada olacaklarını ifade etti. Geleneksel Ahde Vefa programı kapsamında geçmiş dönemlerde partiye emek veren teşkilat mensuplarıyla da iftar programlarında bir araya geleceklerini dile getiren Çadır, Ramazan ayını Adıyaman'da manevi iklimine uygun şekilde idrak etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başkan Çadır mesajının sonunda, başta Adıyamanlılar olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutlayarak, bu mübarek ayın barış, huzur ve berekete vesile olmasını temenni etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı