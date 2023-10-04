Başkan Büyükkılıç, Sarız'da muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarız ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya gelerek yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya telefonla katılan Bakan Özhaseki de depremler sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelerde yapılan yatırım ve hizmetlerin değerlendirildiği muhtarlar toplantısına Sarız ilçesi ile devam etti. Başkan Büyükkılıç, Sarız'da mahalle muhtarları ile istişare toplantısı yaparken, toplantıya telefonla katılan Bakan Özhaseki de depremler sonrası yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.

Başkan Büyükkılıç, dünyaca ünlü kilimleri ile bilinen Sarız'a ziyarette bulunarak, muhtarlarla toplantı gerçekleştirirken, ilçe sakinleriyle deprem sonrası yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ile ilgili istişare toplantısı yaptı.

Büyükkılıç, Kırkısrak Mahallesi'ni ziyaret etti

Toplantı öncesi Kırkısrak Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, misafirperverliklerinden dolayı Kırkısrak sakinlerine teşekkür etti. Mahallelinin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, istek ve önerileri olup olmadığını sordu. Vatandaşların taleplerine anında cevap veren Büyükkılıç, ilgili birimleri de telefonla arayarak son durum hakkında bilgiler aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu da bölgede depremler sonrası yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

Daha sonra Sarız Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen muhtarlar toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin selamlarını ileterek, "Sizlerle birlikte istişare ile yapacağımız çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada Özhaseki bakanımızın selamlarını iletiyorum. Müsait olursa kendisi de telefonla arayacak" dedi.

Daha sonra Bakan Özhaseki, toplantıya telefonla bağlanarak, "Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Memduh ağabey oraya gideceğini söyleyince eğer müsait olursam hem 'merhaba' diyelim hem de biraz hasar var, hasarları nasıl gideceğimizi konuşalım, o konuda sizlere yardımcı olayım. En azından Sarızlı hemşehrilerimiz ile de bu konuda yol haritası belirleyelim istedik. Allah razı olsun, Memduh ağabey de sizlerle muhabbet ediyor. Orada üzerimize düşen neyse yerine getirelim. Burası bizim memleketimiz, Allah kolaylık versin" diye konuştu.

Kırkısrak Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Başkan Büyükkılıç, Özhaseki'ye depremlerden etkilenen Sarız ilçesi Kırkısrak Mahallesi'nde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı bilgisini aktararak, şunları söyledi:

"Daha önce 6 Şubat'taki depremle ilgili tespitler zaten yapılmıştı. Son 22 Ağustos'ta olan depremle ilgili de çalışmalar bugün itibariyle tamamlandı. Oradaki tespitler sonrasında da sizlerin talimatıyla yapılacak olan çalışmalar ve destekler konusunda da kendilerini bilgilendireceğiz. Kırkısrak Mahallemize de gittik, oradaki vatandaşlarımızla görüştük. Sağ olsunlar Sarız'ımızın her zamanki sağduyulu, bizlere yardımcı olan, bizlerle iş birliği halinde, sorunları aşma yönünde irade gösteren bir yaklaşımları var. Kendilerine teşekkür ederken, sizlere de bu özel ilginizden dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."

"Devletimiz her zaman sizlerin yanında"

Mahalle sakinlerine hitap eden Büyükkılıç, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayarak, "Devletimiz her zaman sizlerin yanında. Bir mağduriyet oluşmaması için de gerekli çalışmalarını başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Bakanımız el birliği ile sürdürüyor. Bizler de buralarda onlar adına ne gerekiyorsa yapma yönünde gerek belediyeler, gerek Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, gerek AFAD ile olacak çalışmalarda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Herhangi bir ihtiyaç olduğunda devletimizin yapacaklarının yanında belediye olarak bize de düşen bir şey varsa onu da bizim yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Bizlerle uyumlu şekilde çalışan değerli başkanımıza, ekibine teşekkür ediyorum. Değerli ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah el ele hep birlikte, amacımız Sarız'ımızı daha iyi noktaya taşımak için gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Muhtarlar da Başkan Büyükkılıç'a hem deprem sonrası desteklerinden hem de ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin istişare edildiği toplantıda Sarız'daki mahalle muhtarları tek tek sözlü olarak dinlenirken, talep ve istekleri de yazılı olarak not alındı. - KAYSERİ