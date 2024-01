Başkan Atlı, Babadağ'da Çorba İkramında Bulundu

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, kış şartlarının ağırlaştığı bugünlerde esnafın ve vatandaşların içini ısıtan bir çalışmaya imza attı. Başkan Atlı, ilçeye kazandırdığı kapalı pazaryerinde çorba ikramında bulundu.

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, insan odaklı çalışmalarına devam ediyor. Başkan Atlı, Babadağ'a kazandırdığı kapalı pazar yerinde pazarcı esnafına ve vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Kış şartlarının etkisini gösterdiği bugünlerde esnafın ve vatandaşların boğazından sıcak bir çorba geçmesi için organizasyonu gerçekleştiren Başkan Atlı'nın çalışması tam not aldı.

Pazar yerinde çorba ikramını kendi elleriyle yapan Başkan Atlı; "Esnafımız yaz kış demeden ekmek parasını kazanmak için pazar yerimizde çalışıyor. Bu soğuk kış günlerinde onlar için neler yapabiliriz diye düşündük. Boğazlarından geçecek sıcak bir çorbanın onlara yapılacak güzel bir hizmet olduğunu düşündük. Esnafımız ve alışveriş için pazar yerine gelen vatandaşlarımıza çorba ikramımızı gerçekleştirdik. Biz her zaman insan odaklı çalışmaları önceliğimizde tuttuk. Vatandaşımız, esnafımız mutlu olursa biz mutlu oluruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar ortada. Biz Babadağ Belediyesi olarak vatandaşımıza, esnafımıza nasıl destek oluruz düşüncesindeyiz. İnşallah her zaman bu desteklerimiz çeşitlenerek sürecek. Babadağ insanı her şeyin en güzelini hak ediyor." diye konuştu. - DENİZLİ