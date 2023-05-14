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Başkan Ataç eşi ve kızı ile birlikte sandık başına gitti

Başkan Ataç eşi ve kızı ile birlikte sandık başına gitti

Politika Haberleri

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, eşi ve kızı ile birlikte sandık başına gidip Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, eşi ve kızı ile birlikte sandık başına gidip Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, oy kullanma işlemini, saat 11.30'da Karacaşehir İlkokulu'nda gerçekleştirdi. Oy kullanmak üzere sandığa eşi Sena Ataç ve kızı Zeynep ile birlikte giden Başkan Ataç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ataç, bu seçimin Türkiye'nin ikinci yüzyılı için önemli olduğunu ifade ederek "Her şey çok güzel olacak" dedi.

Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan Başkan Ataç, seçim bölgesindeki farklı okul ve sandıkları da ziyaret ederek seçimlerin hayırlı olmasını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Ahmet Ataç Tepebaşı Politika Haberler

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