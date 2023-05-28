Başkan Arda: 'Vatanını Seven, Oyunu Kullansın'

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 98 yaşındaki annesi ve eşi ile birlikte oyunu kullandıktan sonra, vatandaşlara sandığa gitmeleri ve demokrasiye sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 98 yaşındaki annesi ve eşi ile birlikte oyunu kullandıktan sonra, vatandaşlara sandığa gitmeleri ve demokrasiye sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Başkan Arda, bugün yapılan Cumhurbaşkanı seçimi için oyunu kullandı. Oy kullanma işlemleri başladıktan hemen sonra sandığa giden Başkan Arda, Sabiha Gökçen İlkokulu'na kurulan 1275 No'lu sandıkta eşi Deniz Arda ve annesi Fatma Arda ile birlikte oyunu sandığa attı.

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Belediye Başkanı Halil Arda, "Bugün, bir demokrasi sınavı. 98 yaşındaki annem ile birlikte oyumuzu kullandık. Bu yaşta sandığına sahip çıkan insanlarımız varsa hiç kimsenin oy kullanmamak için bahanesi olmamalı. Tüm vatandaşlarımı, sandığa koşup oy kullanmaya ve kullanılan oylara sahip çıkmaya davet ediyorum. Vatanını seven, oyunu kullansın" diye konuştu.