Başkan Altınsoy: "Aksaray-Ortaköy yolumuz hayırlı olsun" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Altınsoy: "Aksaray-Ortaköy yolumuz hayırlı olsun"

Başkan Altınsoy: 'Aksaray-Ortaköy yolumuz hayırlı olsun'

Hukuki süreç nedeni ile ihalesi yapılamayan Aksaray-Ortaköy yolunun yapımına başlanacağını bildiren AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray-Ortaköy Karayolu yapım sözleşmesinin tamamlandığını, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını belirterek, "Aksaray-Ortaköy yolumuz...

 - Güncelleme:

Hukuki süreç nedeni ile ihalesi yapılamayan Aksaray- Ortaköy yolunun yapımına başlanacağını bildiren AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray- Ortaköy Karayolu yapım sözleşmesinin tamamlandığını, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını belirterek, "Aksaray- Ortaköy yolumuz hayırlı olsun" dedi.

Yol yapımı için ihaleye çıkan firmaların çeşitli sebeplerden ihaleyi feshetmeleri ve yargı süreci nedeni ile çalışmaları aksayan Aksaray - Ortaköy yolunun yapım işi için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. İhaleyi almaya hak kazanan yüklenici firma tarafından çalışmaların kaldığı yerden yeniden başlayacağını aktaran AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Bir süredir çeşitli sıkıntılar nedeniyle aksayan Ortaköy yolumuzun yapım işi feshedilmiş ve çalışmalar durmuştu. Konu yargıya taşındığı için gecikme oldu. Ancak yeniden ihale edilmesi için yoğun girişimlerde bulunduğumuz Ortaköy yolumuzun yapım işinin ihalesi tamamlanmış, sözleşmeler imzalanmıştır. AK Parti vatandaşa hizmet odaklı bir partidir. Söz vermişse yapar. Yolumuzda saha çalışmaları en kısa sürede başlayacak ve vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü de tutmuş olacağız. Ortaköy İlçemize hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na, Valimiz Hamza Aydoğdu'ya, ilgi ve alakalarını hiç kesmeyen bizlere sürekli destek olan Milletvekilimiz Cengiz Aydoğdu'ya, emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor; bu güzel gelişmenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hüseyin Altınsoy Aksaray Ortaköy Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title