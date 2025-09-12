Albayrak'tan 12 Eylül Darbesine Kınama

Ak Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, bir mesaj yayımlayarak 12 Eylül Darbesi'ni kınadı.

Bugün, 12 Eylül Darbesi'nin 45'inci yıl dönümü. 1980 İhtilali olarak da bilinen darbe Türkiye demokrasi tarihinin kara lekesi olarak kayıtlara geçerken, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak bir mesaj yayımladı. Başkan Albayrak'ın mesajında, "Demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biri olan 12 Eylül darbesinin 45'nci yıl dönümünde; darbeyi, darbenin karanlık zihniyetini ve destekçilerini bir kez daha kınıyorum. Demokrasi şehitlerimizin mekanları cennet olsun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR