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Bartın Belediyesi Araç Filosuna Yeni Bir Çöp Kamyonu Ekledi

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Bartın Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç filosuna yeni bir çöp kamyonu ekledi. Kamyonun tanıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı, daha yaşanabilir bir Bartın için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Bartın Belediyesi'nin güçlü araç filosuna bir araç daha katıldı.

Bartın Belediyesi tarafından hizmet kalitesini daha da üst seviyelere çıkarmak amacıyla araç filosuna bir yenisini daha eklendi. Yeni alınan çöp kamyonu, kamuoyuna tanıtıldı. Araç tanıtım töreni sonrası açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, "Belediyemiz, hizmet kalitesini daha da üst seviyelere çıkarmak amacıyla araç filosuna bir yenisini daha ekledik. Hizmet kalitesini daha da üst seviyelere çıkarmak amacıyla Ford marka çöp kamyonunu tanıttık. Hep birlikte yeni ve modern araçlarla daha yaşanabilir bir Bartın inşa etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bartın'ımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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