'Barış Anneleri'den İmralı başvurusu

Barış Anneleri Behiye Yalçın, Afife Kartal ve Müzeyyen Bütün, siyasi partilere gerçekleştirdiği 'Anneler Günü' ziyaretlerinin ardından, Adalet Bakanlığı'na geldi. 'Barış Anneleri', DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ile birlikte Adalet Bakanlığı'na Anneler Günü nedeniyle terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için dilekçe vererek açıklama yaptı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada, "Barış Annelerimiz başvurdukları siyasi partilerden olumlu dönüş aldıklarını, memnuniyet duyduklarını söylediler. Binlerce anne adına buradalar. Artık hiçbir annenin ağlamaması, sürecin başarıya ulaşması için isteklerini ve taleplerini ilettiler. Bu sürecin asıl muhataplarından; Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Bahçeli'nin, Öcalan'ın sürece katkılarının daha etkili hale gelebilmesi için gerekenlerin yapılmasını ifade ettiklerini söylediler. Umutlarının tazelendiğini, sürece dair kararlılıklarının devam ettiğini ifade ettiler. Artık anneler ağlamasın istiyorlar. Eşit demokratik bir ülkede hep beraber koşulların oluşmasını istiyorlar. DEM Parti olarak biz de teşekkür ederiz. Annelerin, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli ve yaptıkları başvuru ile birlikte Öcalan ile görüşme talepleri halen baki. Bunu istiyorlar. Şu anda Adalet Bakanlığı önünde olmamızın nedeni, annelerin İmralı'da Öcalan ile görüşme yapabilmek için başvuru dilekçesine ilişkin buradayız. Anneler de, Anneler Günü vesilesiyle bu başvuruya olumlu bir geri dönüş olmasını bekliyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı