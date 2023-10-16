Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un Halk Günü Uygulaması Devam Ediyor

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, ilçe sakinlerini dinlediği 'Halk Günü' uygulamasını sürdürüyor. Vatandaşların taleplerini dinleyen ve çözüm için gerekli adımları atan Başkan Tosun, halkın yöneticilere ulaşmasını kolaylaştırıyor.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un ilçe sakinlerini dinlediği 'Halk Günü' uygulaması tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye Başkanlığı görevine geldiği ilk günden bugüne ilçe sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Av. Tolga Tosun vatandaşlarını Bandırma Belediyesi Hizmet Binası'ndaki makamında konuk ediyor.

Hemşehrilerinin talepleriyle tek tek ilgilenen Başkan Tolga Tosun, ilgili birimlere gerekli talimatları vererek, taleplerin kısa sürede çözülmesini sağlıyor. Katılımcı ve şeffaf Belediyecilik anlayışıyla yapılan bu çalışmalar sayesinde vatandaşlar istek ve şikayetlerine birincil ağızdan yanıt buluyor.

Samimi ve güven ortamı içerisinde gerçekleşen halk günü sohbetleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Halkın yöneticilere ulaşmasında bürokratik engelleri arttıran değil, bu engelleri en aza indiren Bandırma Belediyesi ulaşılabilir yönetimin temellerini güçlendiriyor.

Bandırma Belediyesi olarak çalışmaların daima vatandaşın istek ve talepleri doğrultusunda yürütüldüğünü ifade eden Başkan Tolga Tosun "Halkımızla birebir görüşmeyi tercih ediyoruz. En doğru hizmeti vermenin yolunun birebir iletişimle olacağına inanıyoruz. Bu bağlamda Halk Günü toplantılarımız ile Bandırmalı vatandaşlarımızla buluşuyoruz" dedi.