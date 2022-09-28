Balıkesir haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Balıkesir'de temaslarda bulundu Politika Haberleri Edinilen Balıkesir haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bir dizi ziyaret için geldiği Balıkesir'de, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran'ı makamında ziyaret etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bir dizi ziyaret için geldiği Balıkesir'de, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran'ı makamında ziyaret etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden AK Parti binasına yürüyerek gelen Kıran, AK Parti il yönetimi tarafından karşılandı. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a hediye takdiminde bulunduktan sonra il binasındaki toplantı basına kapalı olarak devam etti. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Yavuz Selim Kıran Balıkesir AK Parti Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Balıkesir haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Balıkesir'de temaslarda bulundu - Haberler

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