Balıkesir'de düzensiz göçmen taşıyan şahıslar yakalandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 şahsı yakalayan jandarma ekipleri, olayda kullanılan 2 araca el koydu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Savaştepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 13 düzensiz göçmen ile 2 şüpheliyi yakaladı. Jandarma ekipleri olayda kullanılan 2 araca ele koydu. Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR