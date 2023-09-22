Balıkesir'de DEAŞ Operasyonu: Iraklı Teröristler Yakalandı

BALIKESİR'de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Irak'ın sözde polis güçlerinden sorumlu olduğu öğrenilen B.A.'nın da bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirlenen Irak uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden B.A.'nın Irak'ın bazı bölgelerinde DEAŞ'ın sözde polis güçlerinden sorumlu olduğu öğrenilirken, H.A'nın da Irak'ta bomba eğitimi aldığı bildirildi.

Diğer şüphelinin yakalaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.