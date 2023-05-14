Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz oyunu kullandı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oyunu kullandı. Yılmaz, "Demokrasi gereği herkes oyunu kullandı. Akşam hep beraber takip edeceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, eşi ve çocukları ile birlikte geldiği Zühtü Özkardaşlar Lisesi'nde oyunu kullandı. Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Başkan Yılmaz, oyunu kullandıktan sonra sandığa attı. Eşi Mehtap Yılmaz da aynı sandıkta oy kullanırken, kızı Damla Yılmaz ise ilk kez bir seçimde oy kullanma heyecanı yaşadı. Hüseyin Bora Yılmaz ve Yavuz Yılmaz ise annesi ile babasına eşlik etti. Oy verme işleminin ardından konuşan Yücel Yılmaz, "Balıkesir için, Türkiye için hayırlı olsun. 13. cumhurbaşkanımızı seçmek için bugün sandığa gittik. Coğrafyamızda lider bir insanın şimdiye kadar yaptıkları için biz de oyumuzu kullandık. Demokrasi gereği oylar sayılacak, biz de akşam takip edeceğiz" dedi. - BALIKESİR