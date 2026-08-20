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Bakanlık açıkladı: Bakıma muhtaç anne ve oğlu kurum bakımına alınıyor

Bakanlık açıkladı: Bakıma muhtaç anne ve oğlu kurum bakımına alınıyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da basına yansıyan bakıma muhtaç anne ve oğluyla ilgili harekete geçti. İl Müdürlüğü ekiplerinin hanede yaptığı incelemenin ardından anne ve oğlunun kurum bakımına alınması için işlemler başlatıldığı, bakım ve destek sürecinin Bakanlıkça titizlikle takip edileceği bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da yaşayan bakıma muhtaç kadın ve oğlunun kurum bakımına alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında 'Aynı evde iki ayrı yardım çığlığı: Bakıma muhtaç anne ve oğlu yardım bekliyor' şeklinde haberler yer aldığı belirtilerek, "Haberlere konu olan anne ve oğlu ile ilgili İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek hanede incelemelerde bulunmuştur. Yapılan inceleme neticesinde anne ve oğlunun kurum bakımına alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Anne ve oğluna yönelik bakım ve destek süreci bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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