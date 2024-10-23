Bakanlar Yaralıları Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.