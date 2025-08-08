Bakanlar Millî Savunma Bakanlığı'nda Toplandı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Millî Savunma Bakanlığı'nda basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
