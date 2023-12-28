Bakanlar Hatay'da İncelemelerde Bulundu
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'a gelerek incelemelerde bulundu. Bakanlar, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldıktan sonra farklı bölgelerde incelemeler yapacak.
Uçakla Hatay Havalimanı'na gelen bakanlar Özhaseki ile Ersoy'u, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri karşıladı. Bakanlar, daha sonra İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. İki bakanın, daha sonra farklı bölgelerde incelemelerde bulunacağı öğrenildi.