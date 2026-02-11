Haberler

CHP'li Emir'den Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı Açıklaması

CHP'li Emir'den Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'Lİ EMİR'DEN AÇIKLAMACHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni sırasında çıkan kavga üzerine açıklama yaptı.

CHP'Lİ EMİR'DEN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni sırasında çıkan kavga üzerine açıklama yaptı. Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmesiyle ilgili, "Siyasetçi kimliğiyle başsavcılık yapmış birisinin Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi aslında Cumhuriyet'e ve demokrasiye meydan okumaktır. Bunu sadece bir Adalet Bakanı ataması gibi değerlendirmemek gerekir. Şu ana kadar Recep Tayyip Erdoğan birçok bakan atadı ve biz de o bakanların yeminine eşlik ettik. Anayasa'ya uygun yapılanlara elbette eşlik ederiz. Ancak Anayasa ve İç Tüzük çiğnenerek yapılan bir yemini hem de anayasa ve hukuk tanımayan, siyasallaşmış yargının aparatı haline dönüşmüş, İstanbul'da başta cumhurbaşkanı adayımız olmak üzere seçilmiş belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı cezaevine koymak için özel tasarım iftiracılarla oluşturulmuş iddianameleri yazan başsavcının ödüllendirmesi elbette kabul edilemezdi ve etmeyeceğiz. Biz Türkiye'de her zaman hukukun üstünlüğünden ve bağımsız yargıdan yana olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek

Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu

Ağırlaştırılmış müebbet istenmişti! İşte ünlü menajere verilen ceza
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı