Bakanlar Göktaş ve Işıkhan, Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi İçin Doha'ya Gitti

Bakanlar Göktaş ve Işıkhan, Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi İçin Doha'ya Gitti
Güncelleme:
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Bakan Işıkhan, zirve boyunca Bakanlıkların çalışmaları ve ülke politikaları hakkında mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştireceklerini belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile dost ve kardeş ülke Katar'ın başkenti Doha'dayız. Zirve boyunca; Bakanlığımızın çalışma alanlarını, küresel alanda gündeme gelen konuları ve ülkemizin politikalarını ele alacak, mevkidaşlarımız ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 'Daha Adil Bir Dünya' inşası için yürüttüğümüz mücadelemizi aktaracağız" ifadelerini kullandı.

