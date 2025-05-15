Bakan Yumaklı Kayseri Valiliği'ni Ziyaret Etti
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'de çeşitli temaslarda bulunmak üzere Valiliği ziyaret etti ve burada Vali Gökmen Çiçek ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Vali Gökmen Çiçek tarafından karşılanan Bakan Yumaklı, valilik girişinde şeref defterini imzaladı.
Bakan Yumaklı ve Kayseri protokolü, valilik makamında bir süre görüşmelerde bulundu. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika