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Bakan Yerlikaya, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı

Bakan Yerlikaya, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve heyetini kabul ederek bakanlıklar arası iş birliği konularını görüştü.

Bakan Yerlikaya, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz ile bir araya geldi

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve heyetini ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Bakan ile bakanlıklarımız arasındaki iş birliği konularını ele aldık. Sayın Bakana ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Politika
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