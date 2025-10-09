Bakan Yerlikaya, Hakkari'de Güvenlik Toplantısı Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yüksekova ilçenin Esendere sınırında güvenlik toplantısı için Hakkari'ye geldi.

Bakan Yerlikaya, bir takım temaslar için havayolu ile Hakkari-Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanına gelerek ardından Esendere'ye hareket etti. Burada çeşitli ziyaretlerde bulunan Bakan Yerlikaya, ardından askeri komutayla güvenlik toplantısı yaptı.

Toplantı sonrası Bakan Yerlikaya, Yüksekova, Dağlıca, Aktütün, Yeşilova, Hacı Bey Çayı, Esendere bölgesi ve İran sınır hattında bugün havadan incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretlerini tamamlayan Bakan Yerlikaya yeniden havayolu ile Antalya'ya gitti.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da, Esendere Jandarma Karakol Komutanlığımızı ziyaretimizde hudut hattında görev yapan kahramanlarımızla bir araya geldik. Kahraman jandarmamız vatan nöbetinde, gece gündüz demeden, her türlü hava ve arazi şartında görevini ifa etmektedir. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için canla başla görev yapan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Kahramanlarımızın ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ