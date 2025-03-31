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Bakan Yerlikaya görev başındaki emniyet personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ekiplerinin Ramazan Bayramı'nı telsiz mesajı ile kutladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ekiplerinin Ramazan Bayramı'nı telsiz mesajı ile kutladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet telsizi üzerinden görev başındaki polis memurlarının bayramını kutladı. Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı ailesi olarak mesai mefhumu gözetmeden Türkiye'nin huzuru ve milletin esenliği için durmadan, duraksamadan çalışmaya devam ediyoruz. Üstün vazife şuuru, gayret ve fedakarlıkları sayesinde milletimiz huzur ve güven içerisindedir. Bu vesileyle sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, milletçe birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bu cennet yurdu bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Bu duygularla sizlerin, kıymetli ailelerinizin ve sevdiklerinizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Görev başındaki arkadaşlarımıza hayırlı nöbetler diliyorum. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Bakan Yerlikaya'nın emniyet personelinin bayramını kutladığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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