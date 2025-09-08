Bakan Yerlikaya'dan Mahkeme Kararlarına Dikkat Çeken Uyarı

Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mahkeme kararlarını yok saymanın hukuka meydan okumak olduğunu vurguladı ve devletin hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacağını belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır. Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

