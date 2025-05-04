Bakan Yerlikaya'dan CHP Lideri Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Tepki

Bakan Yerlikaya'dan CHP Lideri Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Tepki
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında 'suskun kalmayacağız' dedi. Yerlikaya, tespit edilen kişilerin adalete teslim edileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlara ilişkin, "Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Politika
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