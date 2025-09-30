Bakan Yerlikaya'dan Aksaray'da şehit olan jandarma personeli için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da devriye görevi sırasında araçlarına arkadan minibüs çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir için başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Uzman Jandarma Çavuş Arif Özdemir görevli oldukları devriye aracına bir minibüsün arkadan çarpması sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA