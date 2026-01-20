Bakan Yerlikaya: Bayrağımıza uzanan el, hak ettiği cezayı her daim bulacaktır

Haberler

Güncelleme:
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayrağımıza uzanan her kirli el, tarih boyunca hak ettiği cezayı bulmuştur ve her daim bulacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyoruz. Bu alçak provokasyon, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan, Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzü sekteye uğratma çabasından başka bir şey değildir. Bu provokatörler aklından çıkarmasın. Ay yıldızlı bayrağımız, şehitlerimizin emaneti, milletimizin namusudur. Bayrağımız için milletimizin her bir ferdi şehadete yürümekten asla geri durmaz. Bayrağımıza uzanan her kirli el, tarih boyunca hak ettiği cezayı bulmuştur ve her daim bulacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Kardeşliğimize pusu kuranlara karşı en büyük cevabımız; daha fazla kenetlenmek, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

