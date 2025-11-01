Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriyeli Kardeşlerin Geri Dönüş Sürecini Paylaştı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriyeli Kardeşlerin Geri Dönüş Sürecini Paylaştı
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'ndeki çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN VİDEO PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'ndeki çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Zulmün, açlığın ve savaşın kıyısında olanlara, gönül coğrafyamıza asla sırtımızı dönmedik. Hakk'ın, haklının ve mazlumun yanında olduk. 8 Aralık'ta, Esed zulmünün sona ermesinin üzerinden 1 yıl geçecek. Suriyeli kardeşlerimizin artık vatan hasreti son buluyor. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler, hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor. 8 Aralık'tan itibaren 550 bin Suriyeli kardeşimiz ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana vatanlarına gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 290 bin oldu. Ülkemiz, göç yönetiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Tüm illerimizde Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz" ifadelerine yer verdi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
