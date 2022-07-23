Bakan Yardımcısı Öncü, Elazığ'da incelemelerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Av. Fatma Öncü, Elazığ'da Bakanlığa bağlı kurumları ziyaret ederek çocuklar, yaşlılar ve özel gereksinimli bireyler ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Av. Fatma Öncü, Elazığ'a gelerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Av. Fatma Öncü Elazığ temasları çerçevesinde, Beyyurdu Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünü, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünü ve Gazi Huzurevini ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Elazığ'da çocuklar, yaşlılar ve özel gereksinimli bireyler ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Av. Fatma Öncü misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Av. Fatma Öncü Elazığ ziyareti ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Elazığ ilimizde kuruluşlarımızı ziyaret ederek çocuklarımız, yaşlılarımız ve özel gereksinimli bireylerimiz ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Gösterdikleri misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Politika