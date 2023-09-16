Bakan Yardımcısı Havadan İncelemelerde Bulundu

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de orman yangınının bulunduğu alanda helikopterle havadan incelemelerde bulundu.

BAKAN YARDIMCISI HAVADAN İNCELEMELERDE BULUNDU

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına müdahale için Sakarya, Karabük, Düzce, Kastamonu ve Ankara'dan da takviye arazözler, iş makineleri ve su tankerleri sevk edildi. Zeyneller Yaylası, Avşar Yaylası, Kazanlar Yaylası mevkisindeki devam eden yangına 14 helikopter, 24 arazöz, 4 iş makinesi, 3 su ikmal aracı, 17 ilk müdahale aracı ve 130 personelle müdahale sürdürülüyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de orman yangınının bulunduğu alanda helikopterle havadan incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili yetkililerden bilgi alan Tiryaki, "Yangın kontrol altına alındı diyemeyiz. Ancak yangının ateşi söndürülmüş durumda. Bölgenin bir kısmında soğutma çalışmaları sürüyor. Hava araçları bölgeyi dövmeye devam ediyor" dedi.